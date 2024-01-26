İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 2 ölü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, ülkenin güneyindeki Beyt Lif beldesinde bir eve bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda iki kişi öldü, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Hizbullah Hareketi bugün Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda 167 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.