İsrail, Mossad'ın hükümet karşıtı gösterilere karıştığına dair iddiaları yalanladı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisi, Mossad adına yayımladığı açıklamada, ABD gazetelerinde çıkan haberler tümüyle yalanlandı.

Mossad ve yetkililerinin, gösterilere destek vermediği ve servis çalışanlarını hükümet karşıtı gösterilere katılmaya teşvik etmediği savunulan açıklamada, Mossad'ın genel olarak siyasi protesto veya politik etkinlikler karşıtı eylemlere destek vermediği kaydedildi.

Açıklamada, "Mossad ve halihazırdaki yetkililerin gösteriler konusuna hiçbir yaklaşımı olmadı. Mossad ve yetkilileri, servisin kurulduğu günden beri devletin değerleri karşısında vefalı olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli bazı gazetelerde yayımlanan haberlerde, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızdırılan "gizli" belgelerde, "Mossad'ın üst düzey yetkililerinin, servis çalışanları ve vatandaşları hükümet karşıtı gösterilere katılmaya teşvik ettiği" bilgisinin aktarıldığı öne sürülmüştü.

- ERTELEME KARARINA RAĞMEN GÖSTERİLER 14. HAFTADA DEVAM ETTİ



İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu. Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı cumartesi akşamları ülke genelinde kitlesel gösteriler yapan İsrailliler, eylemlerin 14. haftasında da sokaklara çıkmıştı.

