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Dünya

İsrail Ordu Radyosu: Baskın yapılan Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair belirti yok

İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığı, İsrail ordusunun bölgedeki aramalarının sürdüğü bildirildi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
İsrail Ordu Radyosu: Baskın yapılan Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair belirti yok
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İsrail Ordu Radyosunun aktardığı haberde, "Şifa Hastanesi'nde kaçırılanların varlığına dair bir belirti yok, taramalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, hastanedeki İsrail güçleri ile, "askerlerden ayrı bir yerde bulunan hastalar veya hastanedeki sağlık ekipleriyle herhangi bir sürtüşme yaşanmadığı" kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin şu anda Şifa Hastanesi'ndeki "belirli bir alanda" Hamas'a karşı "hassas ve hedefi olan bir operasyon" yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastane baskınının, "Hamas'ın faaliyetlerinin bu bölgeden yönlendirildiğini gösteren istihbarat bilgilerine dayandığı" iddia edildi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

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