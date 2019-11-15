İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail ordusu, çarşamba gecesi Gazze'nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" itiraf etti.

Kimliği açıklanmayan Savunma Bakanlığı yetkilisi, hedef alınan binanın boş olduğunu "düşündüklerini" söylerken, İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırının hedefinde İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu söylese de saldırının yaşandığı bölge sakinleri bunu reddetti.

Haaretz'e konuşan bölge sakinleri, hedef alınan ailenin çok fakir olduğunu ve İslami Cihad ile bağlantısının olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.

34 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım'da yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.