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İsrail ordusu Filistinli Halil Cebbarin’in evini yıktı

İsrail ordusu, tutuklu bulunan 16 yaşındaki Filistinli Halil Cebbarin’in Batı Şeria'daki iki katlı evini yıktı.

  • İHA
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İsrail ordusu, tutuklu bulunan 16 yaşındaki Halil Cebbarin’in Batı Şeria’daki El Halil kentinde iki katlı evine baskın düzenleyerek evi yıktı. İsrail askerleri ev halkını ise sokağa attı. Duruma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. Filistinliler, evin yıkılmaması için direnerek İsrail askerlerine ve araçlarına taş attı. Cebbarin’in annesi Meryem, “Evim, benim oğluma ve direnişe feda olsun. Evlerimizi yıksalar da, bombalasalar da yeniden inşa edeceğiz” dedi.
 
Cebbarin’in babası Muhammed Cebbarrin ise, evde 8 kişinin yaşadığını açıklayarak, ”İsrail askerleri onları evsiz ve soğukta bıraktı” ifadelerini kullandı.
 
İsrail ordusu, geçtiğimiz Eylül ayında bıçaklama olayına karıştığı gerekçesiyle Halli Cebbarin’in evine baskın düzenlemiş ve çocuğu yaralı olarak gözaltına almıştı.

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