İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9124
  • EURO
    31,272
  • ALTIN
    1876.42
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a girdiğini ileri sürdü
Dünya

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a girdiğini ileri sürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki “Han Yunus'a girdiğini” iddia etti.

AA5 Aralık 2023 Salı 18:18 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a girdiğini ileri sürdü
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş hareketi Hamas ile şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayan ve Gazze'nin kuzey bölgesinde işgale girişen ordu birliklerinin, dün geceden itibaren güney bölgesindeki en büyük kent olan Han Yunus'a da girdiği öne sürüldü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, "Cibaliya'nın kalbindeyiz, Şucaiye'nin kalbindeyiz ve dün geceden itibaren de Han Yunus'un kalbinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamada, bugünün, kara harekatına başlanmasından bu yana, hava ve kara saldırıları ile birlikte "en şiddetli çatışmaların yaşandığı gün" olduğu belirtilirken, İsrail ordusunun saldırılarına devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde nüfusun en yoğun olduğu Han Yunus'a girdiğine ilişkin Filistin direniş grupları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • Gazze Şeridi
  • Han Yunus
  • İsrail ordusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.