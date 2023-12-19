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Dünya

İsrail ordusu hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'a ait askeri altyapı, binalar, silah deposu ve fırlatma noktasının da bulunduğu bir dizi hedefe saldırılar düzenlediği belirtildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 17:17 - Güncelleme:
İsrail ordusu hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri altyapı, binalar, silah deposu ve fırlatma noktasının da bulunduğu bir dizi hedefe saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine sızan bir "düşman hava hedefinin" hava savunma sistemleri tarafından önlendiği kaydedildi.

Saldırı uyarısı nedeniyle bölgedeki uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

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