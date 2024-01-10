İsrail ordusu Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Lebbune bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri bina ve altyapıyı, gece saatlerinde de Kefr Şuba'da Hizbullah'a ait bir askeri komuta merkezini hedef aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin dün de El-Hayyam bölgesinde Hizbullah'a ait bir keşif merkezini imha ettiği belirtildi.

Ayrıca sabah saatlerinde ordu güçlerinin En-Nakura beldesinde İsrail tarafına füze atılmak için kullanılan bir askeri yapıyı vurduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.