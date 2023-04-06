İsrail ordusu: Lübnan'dan 34 roket atıldı en az 5'i topraklarımıza düştü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun aktardığına göre, İsrail'in kuzeyine 15 roket fırlatıldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketleri imha etmek için devreye sokulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN TOPRAKLARINI TOPÇU ATIŞIYLA VURDU

Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı.

İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Haberde, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusu da Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktarılmıştı.

LÜBNAN: İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kulile ve Maaliye beldesinin etrafını ağır topçu atışlarla vurduğu ifade edildi.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, Sur'un batı bölgesinde fırlatılan katyuşa füzelerinin sesinin duyulduğu kaydedildi.

Ayrıca haberde, güneydeki Sur kentinde füze ve topçu atışı seslerinin gelmeye devam ettiği aktarıldı.

- HİZBULLAH'TAN KARŞILI VERECEĞİZ MESAJI



İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik artan saldırılarının ardından Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Aksa'ya yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Hizbullah'ın, Mescidi Aksa'yı ile Müslümanları korumak ve düşman İsrail'e karşı verilmesi hususunda Filistinli halkı ve direniş gruplarının yanında yer alacağı" vurgulandı.

İSRAİL, LÜBNAN'DAN ATILAN ROKETLER NEDENİYLE KUZEYİNDEKİ HAVA SAHASINI SİVİL UÇUŞLARA KAPATTI



İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), fırlatılan roketlerin çoğunun Katyuşa ve Grad tipi olduğunu aktardı.

KAN, ayrıca, İsrail makamlarının Lübnan sınırındaki bölgelerde sığınak kurma kararı aldığını bildirdi.

NETANYAHU, LÜBNAN'DAN ATILAN ROKETLER ÜZERİNE GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR



İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan atılan bir dizi roket üzerine güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından, bu gece saatlerinde güvenlik kabinesini toplayacak. Güvenlik kabinesinin yaklaşık iki aydır toplantı yapmadığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ülkenin kuzeyinde özellikle Nahariye kenti ve çevresinde sığınakların açılmasının kararlaştırıldığını geçti.

Bölgedeki AA muhabiri, roketlerin düştüğü bölgelerin çevresindeki yollarda İsrail ordusu ve sivil savunmaya ait çok sayıda aracın bulunduğunu aktardı.

İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN'DAN 34 ROKET ATILDI EN AZ 5'İ TOPRAKLARIMIZA DÜŞTÜ



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine fırlatılan roketlerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada ilk belirlemelere göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığı, bunlardan 25'inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğü kaydedildi.

Diğer 4 roketin konumunun araştırıldığı ve saldırıların düzenlediği Batı Celile bölgesinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin daha fazla ayrıntının ilerleyen zamanda paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, The Jerusalem Post gazetesi, Gazze Şeridi'nden de İsrail'e iki roket fırlatıldığını yazdı.

Roketlerin İsrail topraklarına düşüp düşmediği konusunda bilgi paylaşılmazken, Gazze sınırı yakınındaki İsrail yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu kaydedildi.