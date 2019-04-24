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İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu 19 Mart'ta öldürdüğü Ömer Ebu Leyla'nın Batı Şeria'nın Selfit beldesindeki ailesine ait evini boşalttıktan sonra patlayıcılarla yıktı.

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İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Selfit'teki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, gece baskın yapan İsrail askerleri Ebu Leyla'nın evi ve çevresindeki evleri boşalttıktan sonra yerleştirdiği patlayıcı maddeleri infilak ettirerek evi yıktı.

Görgü tanıkları, Ebu Leyla'nın ailesine ait olan evin üst katının patlatıldığını bildirdi.

Baskın sırasında yıkıma engel olmak isteyen Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için Filistinlilere göz yaşartıcı gaz attı ayrıca gerçek ve plastik mermilerle de ateş açtı.

İsrail makamları, Ömer Ebu Leyla'nın evinin yıkılacağına dair kararı 26 Mart'ta ailesine bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Mart'ta Selfit beldesinde bir Yahudi vatandaşı ve askerini öldürdüğü iddiasıyla, Ömer Ebu Leyla'yı 19 Mart'ta düzenlediği operasyonda öldürdüğünü duyurmuştu.

İSRAİL ASKERLERİ NABLUS'TA 11 FİLİSTİNLİYİ YARALADI

İsrail askerleri Nablus kentinde 11 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 6 kişinin ise kullanılan göz yaşartıcı gazdan dolayı boğulma tehlikesi atlatarak tedavi altına alındığı belirtildi. Kullanılan gazdan etkilenenler arasında iki aylık bir bebeğin de bulunduğu vurgulandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere yüzlerce Yahudi'nin ayin için girdiği sırada Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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