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Dünya

İsrail ordusu SİHA'yla Lübnan'ı vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırında “roket saldırısı hazırlığında olan bir hücreyi“ silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vurduğunu bildirdi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
İsrail ordusu SİHA'yla Lübnan'ı vurdu
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Har Dov bölgesi yakınlarında, sınırın Lübnan tarafında "bir hücrenin roket saldırısı düzenlemeye hazırlandığının" tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hücrenin SİHA ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda, 27 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi ölmüş, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

  • Lübnan sınırı
  • SİHA saldırısı
  • İsrail ordusu

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