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Dünya

İsrail ordusunda huzursuzluk mu var? Star Gazetesi Yazarı İbrahim Güneş 24 TV'de anlattı

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik düzenlediği hava saldırıları 15'inci gününde devam ederken bölgede bulunan Star Gazetesi Yazarı İbrahim Güneş gelişmeleri 24 TV ekranlarından aktardı. Muhtemel kara herekatına yönelik konuşan İbrahim Güneş, 'Askerlerin yaptığı açıklamalar Hamas ile mücadeleyi akamete uğratıyor ya da zora sokuyor beyanında bir mektuptan söz ediliyor. Acilen bir yasaklama talebi var ve 'bu tartışmalar devlete ve bu savaşa büyük zara veriyor' diye ifadeler yer alıyor. Bu mesele 'askerler arasında kara harekâtı hakkında bir huzursuzluk mu var?' sorusunu akıllara getiriyor.' dedi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
İsrail ordusunda huzursuzluk mu var? Star Gazetesi Yazarı İbrahim Güneş 24 TV'de anlattı
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İsrail 15 gündür Filistinli sivillere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara harekâtı ise belirsizliğini koruyor. Saat 10.00'da Refah Sınır Kapısı'nın açıldığı ve yardımların Gazze tarafına geçtiği bildirildi. Bölgede yaşanan gelişmeleri Star Gazetesi Yazarı İbrahim Güneş ve 24 TV Kameramanı Gökhan Bektaş aktardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara harekâtı hakkında konuşan Star Gazetesi Yazarı İbrahim Güneş, "Bir mektup var sansür kurulu başkanına gönderilmiş bir mektup. Netanyahu tarafından açıklandı. Netanyahu şöyle açıklıyor, 'Sansür Kurulu Başkanı Tuğgeneral Kobi Mendelbilit'e gönderildi', acil bir mektuptan bahsediyoruz. (Mektupta) Savaş sırasında kabine ile tartışmaların yapılmaması ve bunların sansüre uğratılması yada bunların uygulanması konusunda bir talep söz konusu. Askerlerin yaptığı açıklamalar Hamas ile mücadeleyi akamete uğratıyor yada zora sokuyor beyanında bir mektuptan söz ediliyor. Acilen bir yasaklama talebi var ve 'bu tartışmalar devlete ve bu savaşa büyük zara veriyor' diye ifadeler yer alıyor. Bu mesele 'askerler arasında kara harekâtı hakkında bir huzursuzluk mu var?' sorusunu akıllara getiriyor." dedi.

İsrail'in Gazze hakkında planlarında bahseden İbrahim Güneş, "Gazze'nin 3'e bölünmesi ya da 2 parçaya bölünmesi şeklinde kuzey güney aksında kontrol noktaları oluşturulması yönünde planlar hazırlandığı bilgisi veriliyor ama bu planların nasıl uygulanacağı konusunda kafalarda soru işaretleri var. Çok fazla nüfuslu sıkıştırılmış patlamaya hazır bir bölge olmuş oluyor bu durumda. Bu mektup o yüzden çok önemli." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yapılan askeri yardımlara değinen İbrahim Güneş, "45'inci kargo uçağı geldi. 1 ton mühimmat getirdi. İsrail Savuma Bakanlığı başlattığı bir kampanya kapsamında 'iki haftada neler oldu unuttunuz mu ?' mesajları vermeye başladı. Burada dikkat çeken nokta daha savaşın başında 8 ton bomba kullanılmıştı. Hamas'ın her roketine karşı 2 tonluk bomba atılmış görünüyor İsrail tardından. Orantısız bir güç olduğunu görüyoruz.

Güneş, kara harekatının biraz gecikmeli veya ertelendi gibi göründüğünü söyledi. "Ancak Netanyahu'ya göre bu kara harekatı her şartta olacak gibi görünüyor" diyen Güneş, "Batılı devletler özelikle ABD gönülsüz gibi" şeklinde konuştu.

İsrail polisiyle kendilerinin de bir karşılaşmalarının olduğunu belirten Güneş, "Aracımızla seyir halindeydik, bir tim halinde uzun namlulu silahlarla devriye halinde olan bir askeri birliğe denk geldik. İlk yaptıkları silahları doğrudan yüzümüze çevirmek oldu. Silahın altında kör eden ışıklar göz göze geldik." dedi.

  • İsrail Filistin
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