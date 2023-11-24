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Dünya

İsrail ordusunda kriz! Tehditle tutuyorlar

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 günlük insani ara başlarken İsrail ordusunda yeni bir kriz patlak verdi. Firarlarına yaşandığı İsrail ordusunda yeni yasaların çıkacağına işaret eden kaynaklar kaçan askerler için ağır yaptırımların uygulanacağı tehdidinde bulunuyor.

24 Kasım 2023 Cuma 14:40 - Güncelleme:
İsrail ordusunda kriz! Tehditle tutuyorlar
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Gazze soykırımında insani ara başladı. Hamas'la işgalci İsrail güçleri arasında varılan esir takası anlaşması doğrultusunda Gazze'ye yönelik saldırılar 4 günlüğüne durduruldu. Çatışmalara insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.

İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ

İsrail'e Batı desteği giderek azalırken yeni bir kriz baş gösterdi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre işgalci İsrail ordusu büyük bir krizin eşiğinde. İsrail'de cepheden kaçan askerlerin sayısı giderek artmaya başladı. Son rakamlara göre 2 bin İsrail askeri cepheyi terk ederek kayıplara karıştı.

Firar eden askerilerin sayısının her saat başı arttığını belirten kaynaklar, bu firarların hükümette telaşa yol açtığını belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze saldırılarından kaçan askerlere ağır cezalar uygulanacağını belirtti.

Ülkede cepheye gitmeyi reddeden askerlerin sayısının artması nedeniyle hükümet, sert yasalar çıkarma kararı aldı. Buna göre İsrail askeri savcılığı artık firar edenler için hapis cezasını doğrudan yürürlüğe sokacak.

İsrail askeri yetkilileri, cepheye gitmeyen askerlere çağrıda bulunarak "Katı ceza politikası yürürlüğe girmeden önce birimlerinize acilen rapor verin. Teslim olanlara yeni bir fırsat penceresi açılacak." İfadelerini kullanarak firar edenleri dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

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