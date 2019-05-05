İsrail polisi duyurdu: İki İsrailli öldü
İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roket nedeniyle iki İsraillinin öldüğünü duyurdu.
- AA
İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roket nedeniyle iki İsraillinin öldüğünü duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roket nedeniyle iki İsraillinin öldüğünü duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
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