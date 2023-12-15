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Dünya

İsrail polisinden Kudüs'te gazetecilere sert müdahale

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde görüntü almaya çalışan Anadolu Ajansı foto muhabirine tekmeli saldırıda bulundu.

15 Aralık 2023 Cuma 13:06 - Güncelleme:
İsrail polisinden Kudüs'te gazetecilere sert müdahale
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İşgal altındaki Kudüs'te bu cuma da camiye girişlere müsaade edilmedi. Çevredeki basın mensupları da belli bir noktanın ilerisine geçirilmedi.

O noktada çekim yapmaya çalışan AA foto muhabiri İsrail polisi tarafından tekmeli saldırıya uğradı.

Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Akboyraz, foto muhabirin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Akboyraz olayla ilgili şöyle konuştu:

"Foto muhabir arkadaşımıza bir müdahalede bulundu. Nedeni konusunda hiçbir bilgimiz yok. Mustafa da sadece işini yaparak görüntüleri dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Saldırıya uğradı, ambulansa bindirilip götürüldü. Biz de Anadolu Ajansı olarak hastaneye ulaşmaya çalışacağız. Polisin nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız."

24 TV EKİBİ BÖLGEDE

Bölgede bulunan 24 TV ekibi son durumu aktardı.

  • İsrail polisi
  • saldırı
  • Mescid-i Aksa

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