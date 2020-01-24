İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9343
  • EURO
    6,5586
  • ALTIN
    296.948
  • BIST100
    123424
Dünya

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA24.01.2020  09:25 - Güncelleme: 24.01.2020  09:25

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.

Öte yandan Doğu Kudüs'teki Vadi Hilve Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, sabah saatlerinde Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!
Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

ABD'ye dikkat çeken uyarı!
ABD'ye dikkat çeken uyarı!

ABD'ye dikkat çeken uyarı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.