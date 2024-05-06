İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2968
  • EURO
    34,7925
  • ALTIN
    2411.7
  • BIST100
    10236
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Refah'ta yeni katliama hazırlanıyor! Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleler boşaltıldı
Dünya

İsrail Refah'ta yeni katliama hazırlanıyor! Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleler boşaltıldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyurulurken İsrail ordusu, Refah kentine yönelik kara harekatı öncesi, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 06:58 - Güncelleme:
İsrail Refah'ta yeni katliama hazırlanıyor! Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleler boşaltıldı
ABONE OL

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ BAZI MAHALLELERİ BOŞALTTIĞI DUYURULDU

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi.

- GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SON SIĞINAĞI REFAH

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

10:41 BM: İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir

10:21 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu bildirildi.

10:01 İsrail askerleri Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı

09:54 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlığın baş gösterdiğini ve güneye doğru ilerlediğini belirterek, "acil insani ateşkes" çağrısı yaptı

09:40 ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

09:23 İsrail ordusunun Lübnan'ın iç kesimindeki Baalbek kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığı belirtildi

07:58 İsrail Devlet Televizyonu KAN: İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladı

06:40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir." ifadesini kullandı

01:57 İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti

01:45 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Bildirisi'nde, uluslararası topluma, İsrail'i uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlaması ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki yasa dışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu

00:39 ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu

00:13 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi

00:04 İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle 3 askerinin öldüğünü duyurdu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.