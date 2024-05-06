İsrail Refah'ta yeni katliama hazırlanıyor! Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleler boşaltıldı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor.
İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ BAZI MAHALLELERİ BOŞALTTIĞI DUYURULDU
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.
06:40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir." ifadesini kullandı
01:57 İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti
01:45 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Bildirisi'nde, uluslararası topluma, İsrail'i uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlaması ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki yasa dışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu
00:39 ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu
00:13 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi
00:04 İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle 3 askerinin öldüğünü duyurdu