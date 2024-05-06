İsrail Refah'ta yeni katliama hazırlanıyor! Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleler boşaltıldı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ BAZI MAHALLELERİ BOŞALTTIĞI DUYURULDU



İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.



İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

BM: İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu bildirildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlığın baş gösterdiğini ve güneye doğru ilerlediğini belirterek, "acil insani ateşkes" çağrısı yaptı

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

İsrail ordusunun Lübnan'ın iç kesimindeki Baalbek kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığı belirtildi

İsrail Devlet Televizyonu KAN: İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladı

06:40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir." ifadesini kullandı

01:57 İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti

01:45 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Bildirisi'nde, uluslararası topluma, İsrail'i uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlaması ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki yasa dışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu

00:39 ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu

00:13 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi

00:04 İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle 3 askerinin öldüğünü duyurdu