İsrail saldırısının acısını yüzünde taşıyor

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan evlerine saldırısı sonucu küçük kızın yüzünde derin yanıklar oluştu.

İsrail'in kullandığı yasaklı silahlarla saldırıya maruz kalan, yüzünde ve vücudunda derin yanık oluşan Filistinli kız çocuğu, tedavi gördüğü Şifa Hastanesinin de İsrail askerlerince baskına uğraması üzerine babası tarafından Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

Kızına tedavi imkanı ve gıda bulmakta güçlük çeken baba, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinden Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine Seca'yı yaya olarak 8 saat taşımak zorunda kaldı.

- BABASI, OYUNCAK BEBEKLE SECA'YI BİRAZ DA OLSA GÜLÜMSETMEYE ÇALIŞIYOR



Saldırı öncesinde çocukluğunun güzelliği ve masumiyetiyle hayata gülümseyen Seca, saldırı sonrasında çocukluğunu elinden alan ve ömür boyu etkisini taşıyacağı derin yaralarla mücadele ediyor.

Baba Bilal Cuneyd, kızına aldığı kırmızı elbiseli bir bebekle, onu bir nebze acılarından uzaklaştırarak, biraz da olsa gülümsetmeye çalışıyor.

Kızının saldırının fiziki ve psikolojik etkilerine rağmen hayata tutunmasını isteyen acılı baba, İsrail'in yasaklı fosfor bombasıyla yaralanan küçük Seca'nın bir daha eskisi gibi gülemeyeceğini ifade ediyor.

İsrail'in Gazze'de aylardır devam eden saldırıları ve tedavisinin zorluklarına rağmen Cuneyd, 4 yaşındaki kızının acı ve ızdırap döngüsünden kurtularak hayata tutunması için var gücüyle çabalıyor.

- İSRAİL'İN BASKINLARININ GÖLGESİNDE HASTANE BULMA MÜCADELESİ



Baba Cuneyd, AA muhabirine İsrail'in saldırısının ardından hastane hastane gezmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Filistinli baba, "İsrail saldırıları yüzünden evimizde yangın çıktı. Çocuğum yatağında uyurken alevlerin başına gelmesi sonucu yüzü tamamen yandı." dedi.

Cuneyd, "Kızım önce kuzeydeki Kemal Advan Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak orada tedavi imkanlarının eksikliği nedeniyle Şifa Hastanesine götürmek zorunda kaldım." diye konuştu.

- KIZINI 8 SAAT YAYA OLARAK TAŞIDI



Şifa Hastanesinin İsrail güçlerinin kuşatması ve saldırısına maruz kaldığını aktaran Cuneyd, üç gün boyunca tedavi göremeyen Seca'yı bu kez de Gazze'nin güneyine götürmek zorunda kaldığını belirtti.

Cuneyd, kızı Seca'yı güneydeki Deyr el-Belah şehrinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine yaya olarak 8 saat boyunca taşımaya mecbur kaldığını ifade etti.

Filistinli baba, savaşın sona ermesi, Gazze'deki tıbbi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan çocuğuna yurt dışında tedavi imkanı sağlanması temennisini dile getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya ofisinin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de acil tedaviye ihtiyaç duyan ve ağır durumda 11 bin Filistinli var.



İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sivil yaşam alanlarına 70 bin tondan fazla bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer alıyor.