İsrail Savaş Kabinesi üyesinden 'rehine' itirafı

İsrail'in "Ynet" haber sitesinde yer alan habere göre, Eisenkot, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını İsrail için "büyük bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot, şunları kaydetti:

"Yarım yıl geçti ancak Gazze'de tutulan 133 rehineyi geri getiremedik. Orta Doğu'daki en zayıf düşman (Hamas), bize en kötü zararı verdi. Bu, 10-15 yıl boyunca ilgileneceğimiz bir zorluktur."

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 260'ı Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurmuştu.