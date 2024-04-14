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Dünya

İsrail Savaş Kabinesi yeniden toplandı

İsrail Savaş Kabinesi'nin, İran'ın hava saldırılarının ardından yeniden toplandı.

AA14 Nisan 2024 Pazar 20:17 - Güncelleme:
İsrail Savaş Kabinesi yeniden toplandı
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin bugünkü toplantısında İran saldırılarına verilecek "yanıtın" ele alınacağı ifade edilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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