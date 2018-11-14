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İşgalci İsrail Savunma Bakanı Lieberman'ın istifa edeceği iddia edildi

İsrail basını, Savunma Bakanı Lieberman'ın, Gazze'de Hamas ile varılan ateşkes konusunda Başbakan Netanyahu ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine bugün istifasını duyuracağını iddia etti.

  • star.com.tr
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın, bugün istifasını açıklayacağı iddia edildi.

İsrail merkezli The Times of Israel'in aktardığına göre, Lieberman lideri olduğu İsrail Evimiz Partisi'ni bugün öğle saatlerinde özel bir toplantıya çağırdı. Toplantıdan sonra Lieberman'ın basına açıklama yapması bekleniyor.

Üst düzey bir kabine yetkilisinin Channel 10 kanalına verdiği bilgiye göre, Lieberman'ın Gazze Şeridi'nde yaşananlara karşı doğru hareket tarzı konusunda, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu istifa etmesi bekleniyor.

Birçok kabine üyesinin karşı olmasına rağmeni İsrail güvenlik kabinesi Salı günü öğleden sonra Hamas ile ateşkese varılmasına karar vermişti. Channel 10 kanalının aktardığına göre, en az 4 kabine üyesinin itirazına rağmen Netanyahu ateşkes kararını herhangi bir oylama yapmadan aldı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 

İşgalci İsrail'in iki gündür abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli ise yaralandı.
 
Gerginliğe sebep olan olay, pazar günü İsrail özel kuvvetlerinden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. İsrail askerlerinin Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızması sonucu çıkan çatışmalarda 7 Filistinli şehit olurken, 1 İsrail askeri direniş grupları tarafından öldürüldü. 
 
Olaydan bir gün sonra Filistinli direniş grupları tarafından misillime olarak düzenlenen roket saldırılarında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. 
 
Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

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