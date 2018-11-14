İşgalci İsrail Savunma Bakanı Lieberman'ın istifa edeceği iddia edildi
İsrail basını, Savunma Bakanı Lieberman'ın, Gazze'de Hamas ile varılan ateşkes konusunda Başbakan Netanyahu ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine bugün istifasını duyuracağını iddia etti.
- star.com.tr
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın, bugün istifasını açıklayacağı iddia edildi.
İsrail merkezli The Times of Israel'in aktardığına göre, Lieberman lideri olduğu İsrail Evimiz Partisi'ni bugün öğle saatlerinde özel bir toplantıya çağırdı. Toplantıdan sonra Lieberman'ın basına açıklama yapması bekleniyor.
Üst düzey bir kabine yetkilisinin Channel 10 kanalına verdiği bilgiye göre, Lieberman'ın Gazze Şeridi'nde yaşananlara karşı doğru hareket tarzı konusunda, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu istifa etmesi bekleniyor.
Birçok kabine üyesinin karşı olmasına rağmeni İsrail güvenlik kabinesi Salı günü öğleden sonra Hamas ile ateşkese varılmasına karar vermişti. Channel 10 kanalının aktardığına göre, en az 4 kabine üyesinin itirazına rağmen Netanyahu ateşkes kararını herhangi bir oylama yapmadan aldı.
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