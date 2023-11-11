İsrail sivil katliamına doymuyor: Hastaneler bir bir hedef alındı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin yakınına ve yine Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne şiddetli saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.



Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlediği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının da hedef alındığı bilgisi verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki hastaneleri hedef alan saldırıları, "delice ve anormal" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki hastaneleri hedef alan saldırıları, "delice ve anormal" olarak nitelendirdi.

İŞGALCİ İSRAİL BİRÇOK HASTANE BOMBALADI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

