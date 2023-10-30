İsrail, Suudi Arabistan ve Umman sahasını kullanmaktan vazgeçti

İsrail basınında çıkan haberlerde, şirketin Güney Asya'ya yaptığı uçuşlarda, Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullanmaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Bu kararın "güvenlik endişesi" nedeniyle alındığı aktarılan haberde, bu gelişmenin ardından Tel Aviv'den Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçuşların 8,5 yerine 11,5 saate çıktığına dikkati çekildi.

Haberde, bu kararın geçici olarak alınmış olabileceği ifade edildi.



İsrail yönetimi, şubat ayında Suudi Arabistan'ın ardından Umman'ın da hava sahasını İsrail hava yolları şirketlerine açtığını duyurmuştu.