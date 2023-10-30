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Dünya

İsrail, Suudi Arabistan ve Umman sahasını kullanmaktan vazgeçti

İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al'ın “güvenlik endişeleri” nedeniyle Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullanmayı bıraktığı belirtildi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
İsrail, Suudi Arabistan ve Umman sahasını kullanmaktan vazgeçti
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İsrail basınında çıkan haberlerde, şirketin Güney Asya'ya yaptığı uçuşlarda, Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullanmaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Bu kararın "güvenlik endişesi" nedeniyle alındığı aktarılan haberde, bu gelişmenin ardından Tel Aviv'den Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçuşların 8,5 yerine 11,5 saate çıktığına dikkati çekildi.

Haberde, bu kararın geçici olarak alınmış olabileceği ifade edildi.

İsrail yönetimi, şubat ayında Suudi Arabistan'ın ardından Umman'ın da hava sahasını İsrail hava yolları şirketlerine açtığını duyurmuştu.

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