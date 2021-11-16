İsrail tarihinde bir ilke imza atmıştı! Yolsuzluk davasında yeni gelişme

AA 16 Kasım 2021 Salı 15:40 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 15:40

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında, başbakanlık koltuğunu kaybeden ve ana muhalefet saflarına geçen Netanyahu da hazır bulundu. Netanyahu taraftarları da mahkeme önünde, ellerinde İsrail bayrakları ve pankartlarla destek gösterisi yaptı.

Duruşmada savcılığın kilit tanığı olarak Netanyahu'nun eski danışmanı Nir Hefetz'in dinlenmesi bekleniyordu. Ancak İsrail basınında yer alan haberlere göre, savunma avukatları, "savcılığın mahkemeye sunduğu yeni delillerin basına yansıdığı" gerekçesiyle davanın ertelenmesini istedi.

Savcılığın itirazına karşın mahkeme, davanın 22 Kasım'a ertelenmesine hükmetti.

Basında çıkan haberlere göre, savcılığın yeni tanığı Hadas Klein, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, Klein'in patronu olan nüfuzlu iş adamlarından on binlerce İsrail şekeli değerinde mücevher talep ettiğini anlattı. Ancak Klein'in, Netanyahu hakkındaki "yasa dışı hediyeler" davasıyla ilişkili olduğu ifade ediliyor.

- GÖREVDEYKEN YARGILANAN İLK İSRAİL BAŞBAKANI OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Bezeq medya grubunun patronuyla lehine yayın karşılığında, şirkete milyonlarca İsrail şekeline varan idari avantaj sağlamak için anlaşmakla suçlanan Netanyahu hakkındaki Bezeq dosyası davaların en kritiği şeklinde niteleniyor.

Savcılıkla anlaşma yaptıktan sonra davada tanık sıfatı elde eden Netanyahu'nun eski danışmanı Nir Hefetz, eski başbakanın "sır küpü" olarak tanınıyor ve Netanyahu hakkında anlatacakları, İsrail kamuoyunda merakla bekleniyor.

1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında toplam 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, İsrail'de bu görevi en uzun süreli yürüten siyasetçi sıfatını taşıyor.