İsrail tehdit ediyor: Lübnan'da askeri seçeneğe başvururuz!

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, Hochstein'a yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamaması halinde Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyinden uzaklaştırmak için askeri harekat seçeceğine başvurmakta kararlı olduklarını iletti.

Bölgeden tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönebilmeleri için kuzey sınırında güvenliğin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, aksi takdirde İsraillilerin geri dönmeyi reddedeceklerini belirtti.

Biden'ın danışmanı Hochstein, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

Hochstein, 4 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmüştü.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 28 Aralık'ta yaptıkları açıklamalarda, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.