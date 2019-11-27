13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7822
  • 6,3628
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail tutuştu... Ekonomik çöküş kapıda!

İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, ülkede devam eden koalisyon krizinin İsrail ekonomisinde çöküşe neden olabileceği uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edelstein, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı'nın kurmaylarının iki parti arasında tıkanan koalisyon görüşmelerine yeniden başlanmasını ele almak amacıyla bu akşam bir araya geleceklerini belirtti.

Koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini dile getiren Edelstein, "Herkes İsrail'in sosyal ve ekonomik çöküşe yol açabilecek idari olağanüstü hal durumunun ortasında olduğunun farkında." dedi.

İsrail'in bir yıl içinde 3. kez seçime gitmesine engel olmak amacıyla Başbakan Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a üçlü görüşme önerdiğini ifade eden Edelstein, "İsrail siyaseti için gerçekçi olma zamanı. Liderlik ve korkaklık arasında seçim yapma zamanı." diye konuştu.

- KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULAMIYOR

İsrail'de bu yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere 2 erken seçim yapılmasına rağmen koalisyon hükümeti kurulamadı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'deki seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevini önce Netanyahu'ya, daha sonra da Gantz'a verdi.

Her iki lider de koalisyonu kurmak için Meclis'in salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğine ulaşamamaları üzerine görevi Rivlin'e iade etti.

Bunun üzerine Rivlin, 21 Kasım'da Meclis'i koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

İsrail tarihinde ilk kez koalisyon hükümeti kurulamaması nedeniyle bu görev Meclis'e verilmiş oldu.

Meclis, 11 Aralık'a kadar koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidecek

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Müzikle tabuları yıkmıştı! Dünyaca ünlü Türk'ün hayatı belgesel oluyor

Müzikle tabuları yıkmıştı! Dünyaca ünlü Türk'ün hayatı belgesel oluyor

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Türk askeri geldi! Artık çocuklar özgürce oynuyor

Türk askeri geldi! Artık çocuklar özgürce oynuyor
 

POPÜLER HABERLER

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA