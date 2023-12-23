İsrail vahşeti boyut atladı! İkiyüzlü Batı medyası korkunç görüntüleri ifşa etti

İsrail, Gazze halkına insanlık tarihinin en alçak soykırımını uyguluyor. Gazze'yi ele geçirmek için Hamas bahanesine sığınan İsrail, 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzer 20 bini aşkın sivili vahşice katletti. Sivilleri ve hatta bebekleri terörist olarak gören İsrail ordusu sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri hedef aldı.

TARİHTE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ VAHŞET

Son raporlar ise İsrail'in, kullandığı 1 tonluk yüzlerce bombayla Gazze'yi delik deşik ettiğini kanıtladı. Ölü sayısının akılalmaz boyutlarda olduğu bölgede mezarlarda bile yer kalmadı; siviller sokak aralarında kazılan çukurlara ve toplu mezarlara defnedilmeye başlandı.

Tüm uluslararası çağrılara rağmen vahşete devam eden İsrail'in yeni eylemleri ise kan dondurdu. ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail askerleri ile ilgili kan donduran açıklamaları manşete taşıdı.

CNN VAHŞETİN AYRINTILARINI ANLATTI

Geçen hafta itibarıyla İsrail ordusu tarafından 8 günlük bir operasyonun düzenlendiği Kamal Adwan Hastanesi'yle ilgili dehşet veren açıklamalar, hastanede görev yapan doktorlar tarafından dile getirildi. CNN'e konuşan doktorlar, İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerine yapılan saygısızlığı anlattı.

GÖMÜLÜ CESETLERİ ÇIKARIP EZDİLER

Yer ve imkan olmadığı için hastane bahçesinde kazılan mezarlara gömülmüş olan Filistinlilerin cansız bedenlerinin, İsrail askerleri tarafından ezilip parçalandığı belirtildi. Doktorların ifadelerine göre İsrailli askerler, buldozerlerle söz konusu mezarları kazdı. Filistinlililerin ortaya çıkan naaşlarını buldozerlerle ezdikleri belirtilen askerler, doktorların ve hastane çalışanlarının çığlıklarına rağmen dehşet veren eylemlerine devam etti.

VİDEO KAYITLARI DOĞRULADI

Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "İsrail askerleri sabah mezarı kazdılar, cesetleri dışarı sürüklediler ve ardından buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" ifadelerini kullandı. CNN, ulaştığı video kayıtlarında hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntılarının da kan donduran iddiayı doğruladığının altını çizdi.

TEKERLEKLİ SANDAYEDİ HASTAYI KÖPEKLERE PARÇALATTILAR

CNN haberinde, hastane operasyonu sırasında tekerlekli sandalyedeki bir hastanın İsrail askeri köpekleri tarafından parçalandığına da yer verdi. Çok sayıda doktor ise İsrail askerleri tarafından öldürüldü.