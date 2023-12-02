Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına "saygı duyulmadığını" ifade ederek BMGK'yi eleştirdi.

Lula da Silva, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuştu.

BMGK'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili kararlarına "kimsenin saygı duymadığını" ifade eden Lula da Silva, "Kararlarına saygı duyulan ve uygulanan gerçek liderlerimiz, kurulumuz olsaydı -ki bu BMGK olmalı- bu savaş olmazdı." dedi.

Lula da Silva, bölgede çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin öldürülmesine, yaralanmasına, hastanelerin bombalanmasına değinerek durumu "delilik" olarak niteledi.

İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu fakat bunu masum kadın ve çocukları öldürerek yapmak zorunda olmadığını" ifade eden Lula da Silva, Filistin ve İsrail devletlerinin "uyum içinde" yaşaması çağrısında bulundu.

LULA DA SİLVA'DAN BİDEN VE NETANYAHU'YA DA ELEŞTİRİ

Lula da Silva, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "savaşı durdurma çağrısında bulunacak hassasiyeti olmamasını anlayamadığını" kaydetti.

ABD'nin İsrail üzerinde "çok büyük etkisi" olduğunun altını çizen Lula da Silva, "Savaşı durdurabilirlerdi. Görüşme masasında bu konuyu görüşmek silahlardan daha ucuz. Kelimeler namludan daha az (kişiyi) öldürür. Savaş hiçbir yere götürmez." ifadeleriyle Biden'ı eleştirdi.

Öte yandan, Lula da Silva, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "insani problemlere hassasiyeti düşük olan aşırıcı bir yönetici" olduğunu belirterek "(Netanyahu) Yahudilere duyulması gereken saygının Filisin halkına da duyulması gerektiğini öğrenmeli." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 249 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.