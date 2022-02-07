İsrail ve Filistinli aktivistlerden ortak plan! “Kimse reddetmedi ama…'

star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:47

İsrail ve Filistin kamuoyunun önde gelen isimleri, Ortadoğudaki barış çabalarında on yıllardır süren çıkmazın ardından, ileriye dönük bir yol haritası hazırladıklarını duyurdular. Plan, temelde iki devletli bir konfederasyon önerisine dayanıyor.

Bölgedeki çatışmayı durdurması hedeflenen çalışmalara, iki tarafın yönetimlerinin dahil olup olmadığı henüz net değil.

Çalışma, bu hafta üst düzey bir ABD yetkilisine ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine sunulacak.

Plan, İsrail'in 1967'de Altı Gün Savaşlarında ele geçirdiği Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ün çoğunda bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öneriyor.

Plana göre, İsrail ve Filistin'in ayrı hükümetleri olacak, ancak güvenlik, altyapı ve her iki nüfusu da etkileyen diğer konularda yüksek koordinasyon sağlanacak. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimcinin orada kalmasına izin verilecek ve sınıra yakın büyük yerleşim yerleri bire bir arazi takasıyla İsrail kontrolüne geçecek.

Ayrıca Batı Şeria'da yaşayan yerleşimcilere, Filistin eyaletinde yer değiştirme veya kalıcı ikamet etme seçeneği verilecek. 1948 yılında yerinden edilen aynı sayıda Filistinlinin ise 'daimi oturum izni'yle İsrail'e yerleşmelerine izin verilecek.

Bahse konu çalışma büyük ölçüde, İsrailli ve Filistinli yetkililerce, 2003 yılında kapsamlı bir barış planı olarak hazırlanan Cenevre Anlaşmasını temel alıyor.

100 sayfalık konfederasyon planı, temel sorunların nasıl ele alınacağına dair yeni ve ayrıntılı öneriler içeriyor.

"BAZI TAVİZLER VERMEK ZORUNDAYIZ"

Cenevre Anlaşması'nın önemli isimlerinden de olan barış müzakerecisi Yossi Beilin, yerleşimcilerin toplu tahliyesini masadan kaldırarak planın onlar için daha uygun hale getirilebileceğini öne sürdü.

Benzer çalışmanın daha önce de gündeme geldiğini ifade eden Beilin, "Yerleşimcilerle karşı karşıya gelme tehdidi olmazsa, iki devletli bir çözümün işleri daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz." dedi.

Girişimin arkasındaki bir diğer isim olan Hiba Husseini, yerleşimcilerle ilgili önerinin "çok tartışmalı" olduğunu belirtti, ancak planın geneline bakıldığında, Filistinlilerin kendilerine ait bir devlet için temel isteklerini yerine getireceğini söyledi.

Bütün bunların kolay olmayacağını söyleyen Husseini, "Devlet olmayı başarmak için ve 1948'den beri üzerinde çalıştığımız kendi kaderini tayin hakkını elde etmek için bazı tavizler vermek zorundayız." dedi.

"KİMSE REDDETMEDİ"

Beilin ve Husseini planlarını, bu hafta, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'a ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunacaklar.

Taslakları halihazırda İsrailli ve Filistinli yetkililerle paylaştıklarını söyleyen Beilin, "Kimse reddetmedi. Ama bu, anlaşmayı kabul ettikleri anlamına da gelmez." dedi.

İsrailli ve Filistinli yetkililerden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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