İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Dünya

İsrail yönetiminden 'olağanüstü' toplantı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yaptı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 23:13 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 23:13
ABONE OL

İsrail basınına göre, Başbakan Bennett, Yahudilerce kutsal Şabat (cumartesi) tatiline rağmen Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla "olağanüstü" değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Ukrayna'da kötüleşen durumla birlikte ülkedeki İsrail vatandaşları ve Yahudi topluluğun "güvenliğinden duyulan endişe" nedeniyle, bu kişilerin potansiyel çatışma bölgelerinden tahliye edilmeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, dün yayınlanan Ukrayna'ya seyahat uyarısı yerine, İsraillileri Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağıracak daha katı bir seyahat uyarısının yayınlanması da ele alındı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Lapid'in İsrail'in Kiev büyükelçisi ile görüştüğü ve bakanlığın elçiliğe acil durum hizmetleri sağlamayacağı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, dün, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.