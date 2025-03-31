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Dünya

İsrail ziyareti Yunanistan'ı ayağa kaldırdı: Miçotakis'in katille görüşmesi utanç verici

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, dün İsrail'e yaptığı ziyarete ülkedeki muhalefet partilerinden tepki geldi. Miçotakis'in en karanlık sayfalara suç ortağı olduğunu kaydeden Yunan muhalefeti, ziyareti 'utanç verici' olarak yorumladı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
İsrail ziyareti Yunanistan'ı ayağa kaldırdı: Miçotakis'in katille görüşmesi utanç verici
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Muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis'in İsrail ziyaretine ilişkin "Ciddi eksikliklerin ve jeopolitik çıkmazın devamı olarak provokatif bir harekettir. Miçotakis, ateşkesin bozulduğu ve İsrail'in saldırılarının yeniden başladığı bir dönemde, bu ziyarette Gazze'deki soykırımı göz ardı etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) yazılı açıklamasında ise "Miçotakis, katil devletle askeri işbirliğini derinleştirmek için katil Netanyahu ile görüştü." yorumu yapılarak, ziyaret için "utanç verici" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni Sol Partisi de yaptığı yazılı açıklamada, ziyaret için "Kiryakos Miçotakis, tarihin yanlış tarafında durmaktadır ve en karanlık sayfalara suç ortağı olmaktadır." ifadesini kullandı.

Miçotakis, dün İsrail'e yaptığı ziyarette, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

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