İsrail zulmü bitmiyor! 1,7 milyon Filistinliyi bekleyen tehlike

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 217. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN REFAH SALDIRISI VE YARDIMLARI ENGELLEMESİ NEDENİYLE FİLİSTİNLİLERİ AÇLIK TEHLİKESİ BEKLİYOR

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırısı ve yardım girişlerini engellemesi neticesinde güneydeki kentlerde yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi açlığın beklediği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'ın doğusuna yönelik saldırı nedeniyle "derin bir insani felaketin" oluşmaya başladığı uyarısı yapıldı.

Söz konusu felaketin oluşmasında, Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının işgal edilmesi, tıbbi ve gıda yardım tırlarının girişinin engellenmesi ve binlerce hasta ve yaralının tedavi için Gazze dışına çıkışının engellenmesinin payının olduğu ifade edildi.

İsrail'in son 2 günde gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 400 tırın girişine ve aralarında kanser hastalarının da olduğu 159 hasta ve yaralının çıkışına engel olduğu kaydedildi.

Tüm Gazze halkının savaş nedeniyle insani yardımlarla yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, yardım girişlerinin engellenmesinin, güneydeki kentlerde yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi etkileyecek bir açlığın baş göstereceği anlamına geldiği vurgulandı.

Bu kişilerin, günlük bir öğün bile yiyecek bulamayacağı hatta gıda ve suyun girmemesi durumunda ilerleyen günlerde açlığın her şeyi yiyip bitireceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'nin tüm kentlerine ve Refah'a yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, dünya ülkelerine bu iğrenç insanlık dışı suçu kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki derin insani krizden ve bunun doğuracağı felaket sonuçlardan İsrail, ABD ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca, özgür dünya ülkelerinden, Refah'a yönelik saldırısını durdurması, sınır kapılarını derhal açması ve soykırımı durdurması için Tel Aviv yönetimine baskı yapması ve İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlarla ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturma açılması istendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:54 Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki ve Filistin'e destek amacıyla "Gazze ile dayanışma" kampı kurdu.

02:36 Ürdün, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkezi önündeki gösterisini kınadı.

00:37 Hollanda'daki üniversitelerde Filistinlilerle dayanışma amacıyla toplanan göstericiler, polisin müdahalesi üzerine şehir merkezine yürüdü.

00:36 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve kuşatması 7 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. Bölgedeki Filistinliler, zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

00:23 Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği mesaj paylaştı.

00:21 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve boğucu kuşatması devam ederken Gazze kentine Türkiye'den gelen yardım malzemesi taşıyan yardım tırları ulaştı.

00:20 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İsrail'e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarını gözden geçirdiğini belirterek, sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti ile ilgili nihai bir kararı vermediklerini bildirdi.

00:15 Gazze Şeridi'ndeki Sınır Kapıları İdaresi, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının "hala kapalı" olduğunu duyurdu.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırısı ve yardım girişlerini engellemesi neticesinde güneydeki kentlerde yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi açlığın beklediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.