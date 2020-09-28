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Dünya

İsrail'de bir günde koronavirüs nedeniyle 49 kişi öldü

İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:38
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören 49 hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1499'a ulaştığı, 4 bin 252 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 233 bin 118'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 763'nün durumunun ağır olduğu, 164 bin 980 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- NETANYAHU'DAN 1500 AĞIR HASTAYA HAZIRLIKLI OLUN MESAJI

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, hastanelerin 1 Ekim'den itibaren Kovid-19 virüsü taşıyan 1500 ağır hastanın tedavisine hazırlıklı olması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

İkinci dalganın etkisi altındaki İsrail'de vakalardaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

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