İsrail'de bir günde koronavirüs nedeniyle 49 kişi öldü

AA 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:38

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören 49 hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1499'a ulaştığı, 4 bin 252 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 233 bin 118'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 763'nün durumunun ağır olduğu, 164 bin 980 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- NETANYAHU'DAN 1500 AĞIR HASTAYA HAZIRLIKLI OLUN MESAJI

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, hastanelerin 1 Ekim'den itibaren Kovid-19 virüsü taşıyan 1500 ağır hastanın tedavisine hazırlıklı olması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

İkinci dalganın etkisi altındaki İsrail'de vakalardaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.