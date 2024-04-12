İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2024 Cuma / 4 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3429
  • EURO
    34,5197
  • ALTIN
    2490.29
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de büyük panik! İstihbarat raporu sızdı: 24 ile 48 saat içinde İran saldırı başlatabilir
Dünya

İsrail'de büyük panik! İstihbarat raporu sızdı: 24 ile 48 saat içinde İran saldırı başlatabilir

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in iki gün içinde İran'dan gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı ancak saldırıya ilişkin İran'ın henüz nihai karar vermediği iddiasında bulundu.

AA12 Nisan 2024 Cuma 11:51 - Güncelleme:
İsrail'de büyük panik! İstihbarat raporu sızdı: 24 ile 48 saat içinde İran saldırı başlatabilir
ABONE OL

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırısı sonrası Tahran'ın muhtemel saldırısının doğrudan İsrail'e yapılacağı öne sürüldü.

Söz konusu kaynak, Tel Aviv'in 24 ile 48 saat içinde İran'ın güney veya kuzey İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenlemesine hazırlandığını kaydetti.

İran liderliğinden bilgi aldığı belirtilen ikinci bir kaynak ise saldırı planlarının tartışılmasına rağmen nihai kararın verilmediğini ifade etti.

ABD'li bir yetkilinin istihbarat raporlarına göre İran'ın birkaç gün içinde muhtemelen İsrail içinde misilleme saldırısı gerçekleştireceği yönündeki değerlendirmesine yer verilen haberde, bir danışmanın ise "Saldırı planları dini liderin (Ayetullah Ali Hamaney'in) önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.