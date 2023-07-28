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Dünya

İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen protesto gösterileri bugün de devam etti.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 01:51 - Güncelleme:
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
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Binlerce İsrailli, bayraklar, yargı düzenlemesi karşıtı pankartlar, trampet ve düdüklerle başkent Tel Aviv'in işlek noktalarından Rotschild Caddesi'nde toplandı.

Göstericiler Rotschild Caddesi'nden Netanyahu hükümeti karşıtı protestolarda sembol haline gelen Kaplan Caddesi'ne doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı göstericiler, yaktıkları renkli meşaleleri bölgedeki Savunma Bakanlığı'na doğru attı.

İsrail polisi yürüyüş boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı. Göstericiler, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'na doğru geçmeye çalıştıklarında polis tarafından engellendi. Bazı noktalarda İsrail polisi ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini sınırlandıran yasa tasarısı, muhalefetin tepkilerine rağmen pazartesi Meclis'te onaylanmıştı.

"Akla yatkınlık" adıyla anılan yasa tasarısı, Yüksek Mahkeme'nin, hükümetin aldığı kararları, "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle bozma yetkisini ortadan kaldırıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, yasanın iptaline ilişkin başvuruları eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen pazartesi Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

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