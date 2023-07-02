İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar devam ediyor
Dünya

İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar devam ediyor

İsrail'de binlerce vatandaş, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenleme ve sağ politikalarına karşı haftalardır düzenledikleri protesto gösterilerini sürdürdü.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 01:41 - Güncelleme:
İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar devam ediyor
ABONE OL

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv merkezinde toplanan binlerce İsraillinin, hükümetin yargı düzenlemeleri planına tepkilerini dile getirdiği belirtildi.

İsrail polisinin Tel Aviv'de provokasyon suçlamasıyla 2 göstericiyi gözaltına aldığı aktarılan haberde, muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid'in de Tel Aviv'de gösteriye katıldığı ifade edildi.

Haberde, ülkenin diğer birçok bölgesinde de hükümetin yargı reformu girişimine karşı gösteriler düzenlendiği ve polisin önlem olarak bazı yolları kapattığına işaret edildi.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.