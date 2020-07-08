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  • İsrail'de ikinci dalga endişesi! Son 24 saatte 1052 yeni vaka tespit edildi
Dünya

İsrail'de ikinci dalga endişesi! Son 24 saatte 1052 yeni vaka tespit edildi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 1052 artarak 32 bin 222'ye ulaşırken, ölü sayısı ise 342'ye çıktı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:38
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 342'ye ulaştığı, 1052 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 32 bin 222'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 86'sının durumunun ağır olduğu, 18 bin 227 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- KISITLAMALAR YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLANDI 

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga yaşanırken, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı 13 bin 995'e yükseldi.

Mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, aralarında alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların kapatılması kararı almıştı. Ayrıca, sinagog ve lokantalara 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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