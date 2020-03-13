İsrail'de kabine toplantısına koronavirüs tedbiri

AA 13 Mart 2020 Cuma 15:45 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:45

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart'taki kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadelenin ele alınacağı belirtildi. Kabine üyelerinin Kovid-19 nedeniyle toplantıya ayrı ayrı video konferans yöntemiyle katılacağı ifade edildi.

Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, dün itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklamıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 127'ye ulaştı.





