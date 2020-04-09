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Dünya

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükseldi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 14:11 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:11
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 79'a ulaşırken, 351 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 755'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 165'inin durumunun ağır olduğu, 864 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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