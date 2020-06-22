İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 21 bini aştı

AA 22 Haziran 2020 Pazartesi 21:10 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 21:10

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 274 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 21 bin 8'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 45'inin durumunun ağır olduğu, 15 bin 761 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- AKTİF VAKA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI



İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 4 bin 940'a yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.