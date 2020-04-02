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Dünya

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 857'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 22:43 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 22:43
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 10 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin 22’si erkek, 14’ünün kadın olduğu, yaş ortalamalarının da 79,8 olduğu bilgisi verilirken, çoğunun başka kronik hastalıkları da bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 640 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 857'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 108'inin durumunun ağır olduğu, 338 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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