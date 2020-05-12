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Dünya

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258'e, vaka sayısı 16 bin 507'ye yükseldi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 05:02 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 05:02
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Can kaybının 258’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 507’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada hastalardan 66’sının sağlık durumunun ağır olduğu, 11 bin 843 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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