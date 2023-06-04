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Dünya

İsrail'de protestolar devam ediyor

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı protestolarına devam ediyor.

AA4 Haziran 2023 Pazar 01:03 - Güncelleme:
İsrail'de protestolar devam ediyor
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Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 22'inci haftasında da meydanlara indi.

On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail polisinin Kayserya ve Hadera kentlerindeki protestolara müdahale ettiği aktarıldı.

Emniyet güçlerinin, protestoları bastırmaya çalıştığı ifade edilirken, konuyla alakalı resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

İsrail hükümeti, 2023-2024 bütçesini 24 Mayıs'ta Meclisten geçirmişti. Başbakan Netanyahu, Mecliste bütçe oturumunun tamamlanmasının ardından hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine "devam edeceğini" açıklamıştı.

İsrail hükümetinin hazırladığı bütçede, Ultra Ortodoks partilerin talebi kendi tabanlarına devlet yardımı, Tevrat eğitimi için ek bütçe sağlanması tartışmaya yol açmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı partilerin yer aldığı hükümetin bütçesinde işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine altyapı ve diğer hizmetler için 1 milyar dolardan fazla pay verilmişti.

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