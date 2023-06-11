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Dünya

İsrail'de protestoların 23. haftasında halk yine meydanlarda

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı haftalardır protestolarını sürdürüyor.

AA11 Haziran 2023 Pazar 01:33 - Güncelleme:
İsrail'de protestoların 23. haftasında halk yine meydanlarda
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Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 23'üncü haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Birüssebive Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde 100'den fazla noktadaki gösterilere yaklaşık 100 bin İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren "Ne kadar geriye gidebiliriz?", "Demokrasinin yok olmasına karşı direnin" yazılı dövizler taşıdı.

Tel Aviv'deki bazı İsrail işgali karşıtı protestocular da "İşgalle demokrasi olmaz" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

ARAP TOPLUMUNDAKİ ORGANİZE SUÇ KURBANLARI İÇİN SAYGI DURUŞU

Her hafta yargı düzenlemesine ek olarak ülke gündemindeki diğer sorunların da gündeme getirildiği protestolarda bu hafta İsrail'deki Arap toplumunda giderek büyüyen organize suç sorunu öne çıktı.

Çok sayıda gösterici, Netanyahu hükümetini ve Arap karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi yetkilileri, Arap toplumunda büyüyen organize suça karşı mücadelede gerekli adımları atmamakla ve bu kesimin sorunlarına karşı ihmalkar davranmakla suçlayan dövizler taşıdı.

Tel Aviv dahil çoğu kentteki göstericiler, İsrailli Araplar arasında yılbaşından bu yana 101 kişinin hayatına mal olan organize suçun kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Batı Kudüs'te de binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Rezidansı önünde toplandı.

Gösterilerin Hayfa ayağında eski Başbakan Ehud Barak yer alırken Modiin kentinde ise muhalif Macar aktivist ve protesto lideri Katalin Törley, göstericilere hitap etti.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.

  • israil
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