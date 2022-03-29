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Dünya

İsrail'de silahlı saldırı: 4 ölü

İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

AA29 Mart 2022 Salı 21:44 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 21:44
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İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada şüpheli veya kurbanların kimliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

- İsrail'de üst üste silahlı saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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