İsrail'de tansiyon düşmüyor! Gruplar karşı karşıya geldi

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bir yerleşim yeri yakınında bölge sakinleri arasında yargı düzenlemesi destekçisi ve karşıt gruplar arasında olay çıktı ve yerleşim yeri yerleşim yerinin güvenlik görevlisi silahını havaya ateş etti.

Polisin olay yerine geldiği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı paylaşıldı.

İsrail basınındaki habere göre, yargı düzenlemesine karşı çıkan bir grup göstericinin bölgedeki yolu kapattığı belirtildi.

İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve protestolar devam ediyor.

Hükümetin yargı düzenlemesi karşıtı gösterilerinin odak noktası haline gelen başkent Tel Aviv'in Kaplan Caddesi önünde on binler toplandı.

Başkent Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu kapatan yüzlerce gösterici slogan attı, düdük çaldı ve ateş yaktı. İsrail polisi, atlı birlikler, TOMA ve güç kullanarak saatlerce kapalı kalan yoldaki göstericilere müdahale etti.

İsrail Meclisi çevresinde cumartesiden beri devam eden gösterilere yasanın onaylanmasının ardından katılım arttı. İsrail polisi, Meclis binası yakınındaki gösterileri TOMA, atlı birlikler ve güç kullanarak dağıtmaya çalıştı.

İki noktada da sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Tel Aviv Ayalon Otoyolu'nda 15 ülke genelinde en az 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

İSRAİLLİ ŞOFÖR YOLU KAPATAN PROTESTOCULARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Netanyahu karşıtı protesto hareketi, ülkenin kuzeydeki 531 numaralı otoyolda bir İsrailli şoförün protesto için otoyolu kapatan göstericilerin üzerine aracını sürmesinin "terör saldırısı olarak değerlendirilmesi" çağrısı yaptı.

İsrail polisinin açıklamasına göre, olayda 3 kişi yaralanmış, aracın şoförünü gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada da bir aracın otoyolu kapatan kişilerin üzerine doğru gittiği görüntüler paylaşılmıştı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi çeşitli yasa tasarıları içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, siyasi ve toplumsal muhalefetin tüm tepkilerine rağmen bugün Mecliste kabul edilmişti.

İsrail'de 10 binlerce yedek asker hükümetin yargı düzenlemesini protesto için gönüllü ordu görevini bırakacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protestoları 7 aydır devam ediyor.

