22 Aralık 2025 Pazartesi
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de Türkiye'ye karşı şer ittifakı buluşması! Asker gönderme planı masada
Dünya

İsrail'de Türkiye'ye karşı şer ittifakı buluşması! Asker gönderme planı masada

Ege ve Akdeniz'de 2 bin 500 kişilik askeri güç kurmayı planlayan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs liderleri Tel Aviv'de bir araya geliyor. İsrail basını Yunanistan'ın Gazze'ye barış gücü gönderme planını yazdı.

AKŞAM Gazetesi 22 Aralık 2025 Pazartesi 08:54
İsrail'de Türkiye'ye karşı şer ittifakı buluşması! Asker gönderme planı masada
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis, bugün Tel Aviv'de bir araya gelecek. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in de katılması beklenen görüşmede ekonomik ve enerji işbirliği gündem olurken Doğu Akdeniz'de 2 bin 500 askerlik "ortak müdahale gücü" planının da masaya yatırılması bekleniyor.

TÜRKİYE KORKUSU VAR

AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nde yer alan habere göre; Zirve öncesi İsrail basını Atina ve Tel Aviv'in Doğu Akdeniz'de güçlenen Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinine karşı hamle olduğunu yazdı. Miçotakis'in danışmanı Sotiris Serbos Yunan basının yaptığı açıklamada İsrail ile Türkiye kaygısı nedeniyle ittifak kurduklarına vurgu yaptı, ayrıca Gazze'ye de asker göndermeyi planladıklarını duyurdu.

ETKİ ALANI SINIRLANMALI

İsrailli yayın organı N12'de Yunan hükümetinin Türkiye ile ABD ve Avrupa arasındaki ilişkilerin ilerlemesini engelleyemediğini bu nedenle İsrail'e yakınlaştığına vurgu yaptı. N12, "Kaynaklara göre, İsrail, Yunanistan'ı Gazze'nin geleceğinde aktif rol almaya teşvik ediyor. İki ülke, Türkiye'nin etki alanını sınırlamak amacıyla ilişkilerini güçlendiriyor" diye yazdı. N12, Yunanistan'ın gelecekte Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi de düşündüğüne dikkat çekti, Serbos'un, Gazze'de olduğu gibi Suriye'de de yer almak istedikleri sözlerine atıf yaptı.

