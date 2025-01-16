İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bakanlık ve ordu yetkilileriyle bir toplantı yaptığı bildirildi.

ABD resmen duyurdu! Hamas'ı ateşkes masasına Başkan Erdoğan getirdi Açıklamada, geri dönenlerin teslim alınması konusunda tüm imkanların seferber edilmesi kararı alınırken İsrail ordusunun, geri dönen esirlere ve ailelerine gerekli tıbbi ve ruhi desteği sağlayacağı kaydedildi. İsrail kabinesinde ateşkes krizi! Hükümetten çekilmekle tehdit etti Lojistik konusunda da bazı birimlerin çalışmalara başlayacağının bildirildiği açıklamada, hızlandırılmış bir operasyonel sürecin yürütüleceği aktarıldı.