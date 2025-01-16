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Dünya

İsrail'de üst düzey toplantı! İşgal ordusu Gazze için hazırlıklara başladı

İsrail Savunma Bakanlığı ile İsrail ordusunun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması için hazırlıklara başladığı açıklandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
İsrail'de üst düzey toplantı! İşgal ordusu Gazze için hazırlıklara başladı
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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bakanlık ve ordu yetkilileriyle bir toplantı yaptığı bildirildi.

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Açıklamada, geri dönenlerin teslim alınması konusunda tüm imkanların seferber edilmesi kararı alınırken İsrail ordusunun, geri dönen esirlere ve ailelerine gerekli tıbbi ve ruhi desteği sağlayacağı kaydedildi.

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Lojistik konusunda da bazı birimlerin çalışmalara başlayacağının bildirildiği açıklamada, hızlandırılmış bir operasyonel sürecin yürütüleceği aktarıldı.

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