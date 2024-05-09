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Dünya

İsrail'den ABD'ye 'Refah' göndermesi: Saldırı için yeterli silahımız var

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesmesinin ardından, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti dahil planlanan saldırılar için 'yeterli silahlarının' olduğunu söyledi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 21:57 - Güncelleme:
İsrail'den ABD'ye 'Refah' göndermesi: Saldırı için yeterli silahımız var
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The Times of Israel'in haberine göre, Hagari, basın toplantısında, ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, yalnızca kentin doğusuyla sınırlı olduğunu iddia etti.

"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEYE SAHİBİZ"

ABD'nin şimdiye kadar İsrail'e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını kaydeden Hagari, "Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah'taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN SEVKİYATIN DURDURULDUĞUNU DOĞRULADI

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." demişti.

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