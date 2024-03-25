İsrail'den ABD'ye rest: Washington ziyareti iptal edildi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi'nde 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen tasarıya tepki verildi.

ABD'nin sadece birkaç gün önce ateşkesi Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasıyla ilişkilendirdiği BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı tutumundan vazgeçtiğine değinilen açıklamada, "ABD, esirlerin serbest bırakılması koşulu olmaksızın ateşkes çağrısında bulunan yeni metni bugün veto etmedi." denildi.

ABD'nin çekimser kalmasının, Washington'ın savaşın başlangıcından bu yana BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı pozisyonundan açık bir geri çekilme anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bu geri çekilme, hem savaş çabasını hem de esirlerin serbest bırakılması çalışmalarına zarar veriyor çünkü uluslararası baskı, esirleri serbest bırakmadan ateşkes sağlanması konusunda Hamas'ı umutlandırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine İsrail'in Refah saldırısını görüşmek üzere Washington'a gidecek heyetin ABD ziyaretinin iptal edildiği belirtildi.

ABD çekimser kaldı! Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.